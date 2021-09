Puigcerdà prepara un 11-S sense la tradicional arrossada a causa de les restriccions per la Covid-19. Demà, la jornada començarà amb el tradicional aplec a Bell Lloc. La sortida serà a les 8 del matí des de la plaça Barcelona i en arribar hi haurà un esmorzar, en format individual, segons marquen els protocols de seguretat, per tots els participants.

A la tarda, la celebració conclourà amb unes sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa a la plaça de l’Alguer.