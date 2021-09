El republicà Francesc Viaplana està preparat per saltar als jocs de l’alcaldia de la Seu. Queda tot just una setmana per oficialitzar el canvi de comandaments al consistori, fruit de l’acord de govern entre Junts per la Seu i ERC a l’inici de mandat.

Viaplana diu en una carta que durant el seu mandat, «queda molta feina per fer, com arranjar carrers, millorar accessos o solucionar el dèficit d’aparcament».

El republicà fa un balanç positiu de la primera part del mandat, en què ha estat vicealcalde, un càrrec creat aquesta legislatura. Subratlla que «en cap moment s’ha pres una decisió important de forma unilateral, i sempre que ha estat possible, hi hem estat els dos representants de l’Ajuntament».

Viaplana destaca diversos projectes que han pogut tirar endavant en els últims dos anys, com per exemple els que s’han assolit des de l’àrea de projectes estratègics, també de nova creació. En aquest sentit, destaca «projectes que traspassen la legislatura», com és el cas d’INEFC Pirineus, que tot just enceta el primer curs aquest mes.

També recalca el paper de la regidoria d’Hisenda i Intervenció, i considera que «la fita més important que he aconseguit des d’aquesta àrea és aprovar el pressupost d’enguany per unanimitat».