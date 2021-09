L’Institut d’Estudis Ceretans ha convocat per aquest dissabte dia 18 de setembre una nova activitat que combinant l’esport i la cultura té com a objectiu dona a conèixer la Cerdanya. L’activitat consisteix en una nova Caminada Popular Pere Font i Alart per, en aqueta ocasió, els voltants de Vallcebollera. Segons han anunciat els responsables de l’activitat, la convocatòria ha quedat fixada a un quart de nou del matí a l’aparcament de la població, on es podran fer les inscripcions i arrencar la marxa. L’Institut d’Estudis Ceretans posaran a disposició dels participants punts d’avituallament així com un cotxe escombra per si algú en requereix. La inscripció, que també es pot fer via telemàtica, requerirà un pagament de cinc euros. Els organitzadors han remarcat que es tracta d’una caminada per a totes les edats. L’activitat compta amb el suport dels ajuntaments de Puigcerdà i Vallcebollera i el Consell Comarcal.