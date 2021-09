La Cerdanya tindrà un nou circuit turístic i esportiu transfronterer per a ciclistes. Les autoritats polítiques i turístiques dels dos costats de la frontera estatal s’han coordinat per dibuixar i promoure conjuntament un itinerari ciclable que se subscriurà en la difusió turística unida com a destí turístic d’esport i salut. La signatua de l’acord per la creació del nou itinerari transfronterer es farà aquest diumenge a Vallcebollera durant la celebració de la 38a edició de la Diada de Cerdanya.

La creació del nou circuit tranfronterer per a ciclistes ha estat impulsat per la Comunitat de Comunes, els municipis implicats i el Consell Comarcal en el marc dels treballs conjunts que també han possibilitat la celebració de la Diada de Cerdanya. Segons han explicat des de l’organització, el circuit transcorrerà pels municipis que són a tocar de la frontera estatal com ara Puigcedà, Guils, la Tor de Carol, Enveig, Osseja o Palau. En aquest sentit, el recorregut ja està dissenyat i falta que s’en faci la senyalització i difusió. La creació d’aquest nou producte turístic i esportiu respon al gran auge que hi ha a la comarca de l’esport de les dues rodes i la voluntat d’hotelers, restauradors i gestors turístics de potenciar la Cerdanya com un destí especialitzat en salut.

Cooperació agroalimentària

Durant la celebració de la Diada de Cerdanya, els alcaldes i tècnics dels dos costats de la frontera també abordaran un projecte per la coordinació agroalimentària i la possible creació d’un segell únic que identifiqui els aliments el·laborats a la vall.

Si bé la Diada començarà dissabte, la jornada central es desenvoluparà diumenge amb, com a acte principal, l’Assemblea General de Cerdanya prevista per les deu del matí.