L’Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat l’obertura del termini d’inscripcions per a participar en una nova edició de la Mitja Marató. El consistori ha fet públic que el diumenge dia 10 d’octubre es disputarà la 23a edició de la Mitja Marató de Puigcerdà, una prova de 21 quilòmetres que proposarà un circuit que es recorrerà el terme municipal de la capital cerdana així com els municipis veïns amb sortida i arribada al Club Poliesportiu Puigcerdà. Segons ha remarcat l’àrea d’Esports de l’Ajuntament, la Mitja Marató és oberta a totes les persones nascudes fins l’any 2003, inclòs, mentre que la participació estarà limitada a 300 participants. Així, les inscripcions, que tenen un preu de 18 euros, ja es poden fer. El termini per fer les inscripcions es tancarà el divendres dia vuit d’octubre a les deu del vespre. D’altra banda, la recollida de dorsals es farà el dissabte dia 9, dia previ a la prova, a la tarda i el mateix dia de la cursa abans de la sortida. Per complementar la informació sobre la prova, l’Ajuntament de Puigcerdà ha habilitat un espai al seu portal web. La Mitja Marató de Puigcerdà s’ha consolidat en els últims anys com una de les proves fixes del calendari popular.