La Seu d'Urgell s'ha sumat a una nova plataforma amb la qual es poden dur a terme diversos tràmits municipals a través d'una aplicació de mòbil. El sistema, desenvolupat per l'empresa Tramit Smart App, permet descarregar un volant d'empadronament, aportar documentació a algun expedient ja existent o omplir una instància genèrica. L'objectiu és anar incrementant les seves possibilitats i fomentar l'ús dels canals digitals de comunicació entre la ciutadania i el consistori. La idea és que, d'aquesta manera, també es pugui millorar l'atenció presencial de les persones que tinguin dificultats per fer les gestions per via telemàtica. Cal tenir en compte que, arran de la pandèmia, el percentatge de comunicacions en línia va passar del 20 al 80%.

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha afirmat que l'aplicació suposa fer "un pas endavant en la nova relació digital amb els ciutadans" i ha detallat que aquest era un projecte en què s’havia gestat des de l'inici de la legislatura, abans de l'arribada de la crisi sanitària de la covid-19. De fet, la consellera delegada de l'empresa Tramit, Judith Bayés, ha dit que el consistori de la capital alturgellenca va ser el primer amb qui es van posar a treballar i dur a terme diferents tests.

Fàbrega ha explicat que aquesta eina també permet difondre comunicats i obrir processos de participació ciutadana, ja sigui al conjunt de veïns o una part d'ells. La intenció és que pròximament s'activin nous apartats, com ara un dedicat a les queixes, suggeriments i propostes i un altre per modificar les dades del padró municipal. Entre la cartera de serveis de l'aplicació també hi ha a disposició dels ens locals el de demanar la devolució de la fiança d'obres, notificar incidències a la via pública, presentar al·legacions a una sanció o sol·licitar un gual, entre d'altres.

Des de l'empresa que ha desenvolupat el sistema han explicat que el temps de resposta és molt àgil, ja que el comprovant de la gestió arriba en un màxim de cinc segons un cop la petició ha estat signada digitalment. Pel que fa al cost, s'estima en uns 5.000 euros a l'any per al consistori, tot i que la xifra varia en funció del nombre de descàrregues. A banda de la Seu d'Urgell, l'aplicació també està en funcionament a Valls i en uns dies es posarà en marxa a Móra d'Ebre i Sant Vicenç de Montalt (Maresme). En paral·lel s'està fent, a més, una prova pilot amb la Diputació de Girona per connectar el municipi de Juià (Gironès).