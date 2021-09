ERC torna a tenir l'alcaldia de la Seu després que Jordi Ausàs ocupés el càrrec fins el 2011. Francesc Viaplana ha agafat el relleu aquest dissabte al matí a Jordi Fàbregas, de Junts, en compliment de l'acord de mandat que van establir després de les eleccions municipals del 2019. En el seu discurs com a alcalde entrant, Viaplana ha remarcat que encara el càrrec "amb tota la força i convicció per treballar incansablement per la Seu i Castellciutat. Urgellencs i urgellenques, al vostre servei". El nou alcalde ha obtingut els nou vots de Junts i ERC, mentre que el PSC ha votat Óscar Ordeig.