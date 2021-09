L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha activat una aplicació gratuïta que té com a finalitat facilitar a la ciutadania la realització de les gestions i alhora poder agilitzar els processos propis de l’administració, segons ha explicat el mateix consistori.

L’app, que es diu Tramit, ofereix diverses funcionalitats com ara fer tràmits, rebre notificacions i realitzar pagaments en línia. Igualment, aquesta nova eina també permetrà a l’Ajuntament fer comunicacions a la ciutadania com ara informar d’incidències a la via pública o realitzar processos de participació ciutadana a fi efecte de conèixer l’opinió dels veïns o d’una part concreta de la població a l’hora de prendre decisions. Tramit ja es pot descarregar als telèfons des d’Apple Store i Google Play, així com des de la pàgina web de l’Ajuntament.