Els 231 ajuntaments de la demarcació de Lleida rebran 742.879 euros per a portar a terme accions contra la violència de gènere. Aquesta partida, que els consistoris rebran sense necessitat de sol·licitud prèvia, forma part de la partida general que l’estat ha enviat a tot Catalunya, la qual és de sis milions d’euros. Segons ha explicat la delegació del Govern de l’estat espanyol a les comarques de Lleida, les quantitats assignades a cada ajuntament es distribueixen segons una quantitat fixa per a cada municipi més una altra calculada segons la població fixada en el padró a u de gener de l’any passat. Igualment, l’organisme estatal ha remarcat que les actuacions finançades amb aquests fons econòmics seran les executades en el període comprés entre l’1 de juliol d’aquest any i el 30 de juny del 2022. Posteriorment, els ajuntaments hauran de presentar la justificació de despesa dels fons rebuts.