La Candidatura d’Unitat Popular ha celebrat una reunió amb el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, amb la voluntat de presentar a aquesta institució acadèmica de referència a les comarques de Lleida la seva proposta de creació d’un centre de recerca i desenvolupament de la llet i el formatge a la Seu d’Urgell. Es tracta d’un projecte que ha plantejat a la Seu la mateixa CUP i que ja va presentar públicament el passat juny.

La formació política proposa la creació d’aquest centre que ha de tenir part pública d’obrador i una part de recerca amb participació pública i privada. En aquest àmbit, la CUP considera que hi hauria d’entrar l’IRTA i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA), tant la branca de ciència i tecnologia dels aliments, com veterinària, com enginyeria forestal i enginyeria agrària. Segons ha remarcat la CUP, aquest centre «s’hauria de dedicar a estudiar, analitzar, proposar alternatives, dissenyar nova maquinària i la implementació de les noves tecnologies al sector primari».