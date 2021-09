La Cerdanya i l’Alt Urgell han coordinat, conjuntament amb la resta del Pirineu, tota la seva oferta formativa no reglada per tal de promocionar-la junts i fer-la arribar a tots els possibles usuaris per tal que, per un costat, no quedin places dels cursos per ocupar i, de l’altra, els possibles alumnes del Pirineu tinguin accés a un ventall educatiu més ampli.

La coordinació ha permès crear la plataforma digital compartida Appias, la qual aglutina tota l’oferta formativa de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès i la Val d’Aran. D’aquesta manera les administracions locals volen «optimitzar recursos i ampliar les accions formatives que s’ofereixen a la ciutadania», segons han explicat. El funcionamentde la plataforma és «àgil i intuïtiu» a partir de la inscripció de les entitats que ofereixen formació no reglada. Cada comarca te un responsable supervisor que valida l’entitat, la qual dona a conèixer els camps de l’acció formativa que s’impartirà. Alhora la plataforma permet els usuaris realitzaran la inscripció. Segons han explicat els seus responsables, la plataforma digital servirà per «articular i gestionar una base de dades de recursos formatius compartits i, al mateix temps, els Centres Formadors podran difondre les seves ofertes formatives i arribar a més població activa de la regió de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès. D’aquesta manera, serà més fàcil poder implementar aquells cursos que sovint no es podien acabar realitzant per manca de persones interessades». Segons han anunciat des del consells comarcals, els impulsors dAppias tenen previst organitzar durant el mes d’octubre una acció formativa que sota el títol Mentoria de negocis digitals anirà dirigida al teixit productiu de les comarques. L’acció comptarà amb el suport de la Diputaicó de Lleida i serà impartida per l’Agència Dicrea’t amb el repte de guiar les empreses d’una manera personalitzada en la creació o millora del seu negoci digital i afavorir l’intercanvi de coneixements entre els participants. El projecte és una iniciativa impulsada pels consells comarcals.