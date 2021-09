La indignació de la població per l’augment del preu de l’electricitat ha derivat a la Seu d’Urgell en una primera manifestació d’usuaris afectats. L’Associació Sociocultural l’Alternativa ha organitzat aquest cap de setmana una manifestació pels carrers de la Seu d’Urgell sota el lema «No a la pujada del preu de la llum». Els manifestants van sortir dissabte al carrer per evidenciar davant de l’edifici de la companyia elèctrica local PEUSA, al passeig Joan Brudieu del centre de la capital alt-urgellenca, la seva indignació per la dinàmica de pujades del rebut en funció de la demanda. La vintena de veïns que van participar en la concentració van llegir un manifest en favor dels usuaris i contra les grans companyies.