El Consell Comarcal de la Cerdanya ha demanat a la Comunitat de Comunes el suport per la creació d’una taula de treball amb els sectors ramaders dels dos costats de la frontera per tal d’aconseguir unes condicions econòmiques més favorables pels profesionals del costat sud que faci incrementar l’ús de l’escorxador transfronterer d’Ur. El Consell Comarcal no vol que la inversió de prop de quatre milions d’euros de la part sud destinats a l’equipament, el qual havia de ser el segon referent de la dinàmica transfronterera després de l’hospital, finalment no tinguin un retorn per la Baixa Cerdanya.

Els preus que aplica actualment aquest equipament, gestionat pels ramaders de l’Alta Cerdanya, fa que als de la baixa els resulti més econòmic anar a sacrificar el bestiar a altres comarques com ara el Ripolllès. A l’escorxador transfronterer els ramaders han de pagar un preu que se situa al voltant dels 0,70 euros per quilo de carn, mentre que a d’altres comarques paguen una tarifa d’uns 0,20 euros per quilo. Això fa els ramaders del costat sud suposin el 20% dels seus usuaris.

El president del Consell Comarcal, Isidre Chia, ha remarcat que «tenint en compte que el Consell va fer un sobreesforç destinant-hi recursos propis, amb un milió i mig d’euros, és un tema que jo lluitaré fins a final; ja abans de ser president ja hi anava a darrera;hem de trobar un punt intermig que permeti els ramaders d’aquí anar a Ur a utilitzar unes instal·lacions impressionats que també són nostres... si tenim un hospital transfronterer que funciona, hem de mirar que això també funcioni».

Segons ha explicat el mateix Consell, els convenis ramaders de l’estat francès i els acords entre els dos estats obliga els professionals a pagar moltes taxes i realitzar una tramitació que complica i encareix les operacions . Segons ha explicat Chia, en una reunió recent entre el mateix Consell Comarcal, els ramaders de l’Alta Cerdanya que gestionen l’escorxador van oferir baixar preus una vegada creixi l’ús de la instal·lació. El Consell vol que sigui al revés.

L’escorxador es va estrenar la primavera del 2017.