L’Ajuntament de Llívia, un dels més turístics de la Cerdanya i referència pel que fa a l’oferta gastronòmica, prepara una ordenança municipal d’ocupació de la via pública perquè no n’ha tingut mai i, doncs, els bars i restaurants locals han posat les terrasses als carrers sense una gestió de l’espai ni el pagament de cap tribut.

L’equip de govern municipal va començar a preparar la nova normativa a l’inici del mandat municipal però la pandèmia i les restriccions en l’activitat de la restauració van fer posposar el projecte. Ara el consistori ha reprès la redacció de la norma amb, alhora, la demanda de la renovada Associació de Veïns l’Enclau que ho faci per evitar el greuge comparatiu que suposa per la resta de veïns el pagament per ocupar les voreres per, per exemple, fer obres.

El text que està preparant l’equip de govern municipal planteja una ordenança que no tan sols se centrarà en la gestió dels metres quadrats de via pública que ocupa cada restaurant en funció de la seva capacitat interior i el preu que n’haurà de pagar sinó que, alhora, plantejarà la uniformització del mobiliari que utilitzaran. El regidor llivienc Josep Ramon Rotllan ha explicat que l’ordenança estipularà quins tendals i parasols hauran d’instal·lar els bars i restaurants per tal que tot el nucli urbà presenti una imatge general elegant. En aquest sentit, Rotllant ha apuntat que l’actual diversificació de models, colors i dissenys amb marques comercials ha generat alguna crítica al poble per configurar una imatge barroera. El mateix regidor ha explicat que els restauradors no hauran de pagar el mobiliari nou sinó que es pagarà amb l’import que recapti l’Ajuntament en concepte de la nova ordenança municipal. La redacció d’aquesta primera ordenació de l’ocupació de la via pública a Llívia ja ha estat exposada als professionals de la restauració.

Reclamació veïnal

Els veïns de Llívia han renovat la junta de l’Associació de Veïns l’Enclau i han estrenat nova etapa d’actuacions amb una reunió amb l’equip de Govern municipal al qual li han presentat un decàleg d’accions que consideren urgents. En aquest sentit, els veïns han alertat que, justament, pateixen un greuge comparatiu amb els restauradors per l’ocupació de la via pública i han demanat més neteja dels carrers. Així, entre les primeres qüestions que els veïns han traslladat a l’Ajuntament hi ha l’aprovació de l’ordenança municipal d’ocupació de la via pública perquè, al seu entendre en no haver-n’hi al municipi i, doncs, deixar els bars i restaurants posar terrasses de manera gratuïta es crea una situació de greuge comparatiu respecte els que han de pagar per, per exemple, instal·lar temporalment un contenidor de runa. Durant la pandèmia molts establiments han ampliat les terrasses i ara tocaria, segons els veïns, regular aquesta situació. Els veïns també han demanat al Govern una major neteja dels carrers, la instal·lació de més contenidors i un sistema de recollida dels voluminosos. La nova junta de veïns de Llívia la formen Albert Cruïlles com a president, Joan Codina i Claudi Ribó com a vicepresidents, Maria Pilar Sender com a tresorera, Teresa Costa com a secretària i Pilar Manjón com a vocal. El president de la junta ha apuntat que la relació amb l’equip de govern és de respecte mutu i ha remarcat que seran exigents pel que fa a les necessitats del poble.