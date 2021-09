Prullans recupera aquest pròxim cap de setmana, des de divendres, 24 de setembre, fins el diumenge ,26, la Fira Arç de fruites i herbes oblidades de Catalunya, l’edició de l’any passat de la qual es va haver de suspendre. En aquesta edició, que és la setena, la cita farà una atenció especial a les herbes remeieres així com als fruits silvestres i altres productes naturals que, segons han remarcat els organitzadors, amb el temps s’han deixat d’utilitzar. La fira s’iniciarà divendres al matí amb una jornada tècnica el línia sobre les varietats tradicionals del Pirineu. Per dissabte, el programa preveu una exposició de plantes i fruits, la presentació de llibres i un taller de fermentats. Per diumenge es farà una excursió botànica per la vall de Ridolaina. Per participar-hi cal fer-hi la inscripció. Turisme Cerdanya n’ofereix els enllaços.