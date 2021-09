Puigcerdà i la Seu d’Urgell han mantingut aquest any el segell de Viles Florides de Catalunya amb la qualificació de tres flors, sobre una escala de cinc, després de l’anàlisi i diagnosi de l’associació que atorga aquestes distincions des de fa deu anys. Amb aquest segell, l’entitat valora el treball fet pels ajuntaments de les dues ciutats del Pirineu per guarnir els carrers, places i edificis públics amb flors durant, sobretot, els mesos de bon temps. En aquest sentit, la capital cerdana ha fet en els últims anys una aposta per l’embelliment dels carrers amb flors a les principals avingudes tant de trànsit com de vianants durant les temporades turístiques a fi efecte d’oferir una bona imatge als veïns i visitants. En aquesta línia, en els últims mesos l’Ajuntament puigcerdanès ha incorporat noves rotondes al conjunt d’espais d’ornamentació. El premi a la millor rotonda l’ha guanyat aquest any el Comú de Canillo, a Andorra.