El ministre de Presidència, Economia i Empresa d'Andorra, Jordi Gallardo, ha avançat en una trobada amb el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, que pròximament es fixarà una línia de vol regular de l'aeroport de La Seu-Andorra a Madrid i que en els propers mesos es pot ampliar l'activitat amb vols a París i a Lisboa. Gallardo considera que l'aeroport és "una infraestructura cabdal per desenclavar el nostre país i tota l’àrea de l’Alt Urgell i el Pirineu”. El Govern andorrà té previst adjudicar aquests primers vols durant el mes d’octubre i preveu una aportació econòmica en cas que fos necessari garantir la viabilitat econòmica cobrint possibles dèficits operatius. Per la seva part, un conveni entre Andorra i la Generalitat permetrà fer les adequacions tècniques de la pista durant el 2022 per tal de garantir que hi hagi possibilitat de volar durant més hores al dia i en condicions meteorològiques més extremes que ara. La d'aquest dijous ha estat la primera trobada entre Puigneró i Gallardo.

Conseller i ministre han abordat la imminent posada en marxa de vols regulars des de l’aeroport d’Andorra-La Seu, prevista per aquest mateix hivern. El vicepresident ha afirmat que “amb aquesta aposta conjunta, donem la possibilitat als ciutadans del Pirineu a tenir connexions amb ciutats europees des de l’Aeroport de La Seu”. Puigneró també ha destacat que “gràcies al conveni signat amb el Govern d’Andorra, podrem compartir la infraestructura i invertir gairebé un milió d’euros en l’abalisament i la il·luminació de la plataforma”. Amb aquestes millores es podrà ampliar el rang horari en què es podrà operar des de l’aeroport a partir de l’any 2022.

Durant la trobada, ambdues delegacions també han parlat sobre polítiques digitals, una qüestió estratègica per a les dues institucions. Per aquest motiu s’ha acordat la creació d’un grup de treball per trobar sinergies comunes en polítiques d’economia digital, així com en l’àmbit de la seguretat. Per la seva banda, Gallardo ha explicat els darrers avenços legislatius al Principat, com la llei d’economia digital, emprenedoria i innovació, actius virtuals, així com les recentment aprovades lleis dels esports electrònics i certificació de la tecnologia blockchain.

A la reunió d’aquest matí hi han participat, per part de la delegació andorrana, el ministre Gallardo, els secretaris d’Estat Èric Bartolomé i Marc Galabert i el director d'Empresa, Comerç, Desenvolupament, Seguretat i Qualitat Industrial i Transports. Per part de la Generalitat de Catalunya, a banda del vicepresident, també hi han assistit el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, la directora general de Nació Digital i Agenda Urbana, Maria Galindo, i el director d’Aeroports de Catalunya, Jordi Candela.