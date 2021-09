L’Ajuntament de Llívia ha adjuciat un projecte d’instal·lació de xarxes de subministrament d’energia fotovoltàica i aerotèrmica per aconseguir acabar d’escalfar l’aigua dels nous banys de Sant Guillem. Si bé el concurs públic per l’escalfament de l’aigua va quedar desert, finalment l’equip de Govern ha arribat un acord via negociat amb l’empresa Atipic Girona per tal que instal·li un sistema que permeti fer pujar la temperatura de l’aigua dels 28 graus actals als 38 graus que necessita per oferir una experiència termal.

Les plaques solars s’instal·laran al teulat del poliesportiu municipal perquè la distància que està respecte les basses queda dins del que permet la llei. Les plaques solars escalfaran l’aigua a una temperatura, segons han explicat des del consistori, i, amb un serpentí, es farà passar per un circuit on es barrejarà amb l’aigua termal perquè surti a la temperatura adequada.

D’aquesta manera el consistori aconseguir autogenerar l’energia de més que haurà d’aplicar a les termes, un dels factors que preocupava a l’equip de govern segons ha explicat el regidor Josep Maria Rotllan. En aquest sentit, el regidor ha remarcat que «com que serà energia d’autogeneració amb renovables, tindrem un cost zero». L’execució del projecte es podrà finançar amb l’ajuda de dues subvencions. D’una banda per una ajuda dels fons Feder gestionats pel ministeri de Medi Ambient que es farà càrrec del 50% de la inversió. I de l’altra, per les ajudes Next Generation creades arran de la crisi econòmica derivada de la pandèmia. Així, Rotllant ha apuntat que «segurament podrem cobrir amb les ajudes el 100% de la inversió perquè les plaques i tot el procés ha estat adjudicat per 171.378 euros».

L’Ajuntament treballa amb la previsió de formalitzar el contracte amb l’empresa en els pròxims dies a fi efecte que les obres puguin començar el més aviat possible. L’execució estarà tan sols pendent que l’empresa pugui aconseguir tot el material, la qual cosa podria comportar algun retard atesa la manca de subministraments al sector.