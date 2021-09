La caravana iQuiosc.cat en ruta’ farà parada a deu pobles de la demarcació de Lleida entre els mesos de setembre i novembre, entre els quals alguns de l’Alt Urgell. Es tracta d’un projecte amb el qual l’Associació d’editors de revistes i digitals en català (APPEC), amb el suport de la Generalitat, vol apropar les revistes als municipis on hi arriben amb més dificultats o no hi arriben per falta de quioscos de premsa i llibreries. Així, la caravana visitarà Organyà, Coll de Nargó, Peramola i Bassella, a l’Alt Urgell; Isona, al Pallars Jussà, i Àger, les Avellanes i Santa Linya, Algerri, Térmens i Penelles a la Noguera.

La caravana de revistes s’inspira en la històrica venda ambulant a determinats veïnats o nuclis de població, feta periòdicament per part de peixaters, flequers o altres comerciants.