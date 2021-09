La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell viurà aquest any una edició diferent pel que fa a la distribució dels diversos espais temàtics amb la potenciació dels entorns oberts a l’aire lliure. L’Ajuntament de la capital alt-urgellenca ha anunciat una nova disposició de l’espai firal amb l’objectiu de potenciar una visita a cel obert més segura per als firaires i assistents. Així, per exemple, la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, en la que participaran prop de 40 formatgeries, s’ubicarà al camí ral de Cerdanya, en lloc de la pista polivalent. Així, les formatgeries estaran ubicades en estands de fusta a l’aire lliure. En aquest vial també s’hi podrà trobar els estands d’aigua, vi i cervesa del Pirineu. En aquesta edició no es podran comprar tiquets de degustació, un dels formats de visita amb més èxit.