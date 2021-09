L’estació d’esquí de Puigmal reobrirà aquest mes de desembre vuit anys després que tanqués per problemes econòmics. El nou impuls aportat per un grup d’empresaris del sector de la neu en col·laboració amb l’Ajuntament d’Er, propietari de les instal·lacions, permetrà aquest hivern sumar una nova oferta d’esquí i activitats de neu a tocar de Puigcerdà.

Els responsables de l’estació de l’Alta Cerdanya, anomenada ara Puigmal 2.900, han anunciat que després d’engegar el projecte, posar al dia les instal·lacions i activar una campanya de micromecenatge per captar socis i noves aportacions econòmiques, poden fixar la festivitat espanyola de la Constitució com a data més probable per a l’estrena.

La nova oferta d’activitats de neu suposarà una competència directa per d’altres estacions que són a una distància similar de Puigcerdà com ara Porté Pimorens i la Molina, les tres situades a uns 20 quilòmetres de la capital cerdana.

Puigmal 2.900 obrirà amb la meitat dels remuntadors i les pistes trepitjades de la seva capacitat i deixarà la resta del domini per a esquí lliure. Per al segon hivern ha previst augmentar els remuntadors en funcionament. Més que sessions d’esquí, els responsables de l’estació proposen una experiència de muntanya en un entorn de gestió sostenible, segons han explicat. El projecte preveu que passada la temporada d’hivern, Puigmal 2.900 mantingui durant tot l’any una oferta d’activitats esportives i d’oci a la natura.