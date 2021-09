L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ha estrenat nou portal web en el marc dels actes i accions per celebrar el desè aniversari. Segons ha informat l’Ajuntament de la Seu, titular de l’equipament, al nou portal el museu presenta una imatge «més fresca i juvenil amb l’objectiu d’atreure nou públic com també ser una eina fàcil i intuïtiva». En aquest sentit, el regidor de Cultura, Carlos Guàrdia, ha explicat que «coincidint amb el desè aniversari, una altra manera de celebrar aquesta efemèride han estat actualitzar i modernitzar el web fent que sigui més visual, més àgil i clara». En paral·lel, el nou portal també té com a repte esdevenir una eina per a professors amb tota l’oferta educativa de què disposa l’Espai Ermengol, així com també les visites guiades que ofereix el museu a turistes i la programació d’activitats . Així, l’oferta educativa hi guanya presència així com la informació sobre patrimoni cultural i natural de la Seu.