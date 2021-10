El manifest contra la construcció i el turisme residencial que ha impulsat una entitat veïnal de la Cerdanya ha aconseguit superar el miler d’adhesions en dues setmanes i, alhora, més de 350 propostes de particulars i entitats que s’han volgut implicar en el moviment. L’entitat impulsora, Salvem Éller, té previst en els pròxims dies activar la segona fase de l’acció per fer públiques les propostes de conservació de l’entorn i foment d’una economia autosuficient i, en paral·lel, portar el manifest al Govern i resta d’institucions implicades. Salvem Éller s’ha fixat com a objectiu portar el manifest a la pròxima reunió de la Comissió d’Urbanisme de l’Alt Pirineu, que s’ha de celebrar el 13 d’aquest mes d’octubre.

El manifest que va impulsar Salvem Éller ha corregut per la comarca i ha aconseguit la implicació d’altres entitats i ha assolit, de moment, 1.030 signatures d’adhesió. Els membres de l’entitat han valorat especialment l’adhesió d’entitats i, sobretot, el fet que hagin rebut 354 propostes relacionades amb el territori i el desenvolupament econòmic. Això comporta, segons ha apuntat Clàudia Ballvé en nom de l’entitat, que hi ha un gruix important de cerdans disposats a implicar-se personalment en la definició d’un nou model social i econòmic per a la comarca. Salvem Éller està estudiant com gestionar aquest paquet de propostes, algunes de les quals són molt interessants i plantegen propostes noves per a la comarca, segons ha remarcat Ballvé. Entre les entitats que ja s’hi han adherit n’hi ha de locals, comarcals i nacionals, com ara l’Ateneu Popular de Cerdanya, l’Associació de Dones del Món Rural Cerdà, l’Associació Agroalimentària, Stop Jocs, Salvem les Valls, Greenpeace, Depana i el Grup de Defensa del Berguedà.

Entre altres aspectes, el manifest remarca que «la progressiva substitució de l’activitat agrícola i ramadera per l’especialització turística i la transformació dels pobles en parcs temàtics tenen com a conseqüència la destrucció de la riquesa natural, paisatgística i patrimonial de la comarca. Una destrucció i empobriment que, paradoxalment, acaba afectant també el turisme, que va transformant-se en una activitat de masses de baixíssima qualitat. Altrament, aquest model promou un mercat de treball estacional, de baixa qualificació i precari».

Vilagrà té el manifest

La setmana passada membres de l’entitat van entregar el manifest a la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, en el transcurs d’una trobada informal a la Cerdanya aprofitant un viatge de la consellera al Pirineu. La reunió, però, no va tenir caire oficial.