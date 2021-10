La Diputació de Girona i la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines han activat una campanya sobre els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) per al curs 2021-2022, en la qual participaran vuit instituts de les comarques gironines, entre els quals el Pere Borrell de Puigcerdà. Segons han explicat des de l’òrgan provincial, el programa preveu desplegar un conjunt d’accions educatives a través d’una exposició itinerant amb l’objectiu que l’alumnat conegui els ODS, els faci seus i traslladi el treball dels drets humans a projectes reals i propers al mateix centre educatiu o població. Abans que l’exposició arribi als centres, cada institut proposarà un grup voluntari d’estudiants d’ESO, que rebrà formació per part de personal tècnic de la Coordinadora d’ONG Solidàries. Hi participaran els instituts de Banyoles, Figueres, Salt, Palafrugell, Santa Coloma de Farners, Olot, Ripoll i Puigcerdà.