L’Ajuntament de Fontanals ja ha instal·lat sobre el riu Segre la nova palanca que permetrà ampliar el pont al poble de les Pereres que comunica el seu terme municipal amb el de Puigcerdà i així es reimpulsarà aquest punt de la xarxa viària com un dels principals de la trama secundària. La construcció del nou pont per a vehicles de les Pereres és una antiga reclamació de l’Ajuntament de Fontanals per millorar la circulació amb Puigcerdà i estalviar als camions o vehicles agrícoles haver de fer un gran tomb per circular entre els termes de Puigcerdà i Fontanals.

La instal·lació de la passarel·la, de vuit metres d’amplada i uns vint de llargada, situa el projecte a la recta final, amb les tasques pendents d’asfaltatge i instal·lació de les proteccions laterals. El projecte també inclou l’enjardinament dels entorns a fi efecte de potenciar el pont vell com una via d’esbarjo amb accés restringit per a vianants i ciclistes. D’aquesta manera, el nou pont estarà enllestit en els pròxims mesos i, alhora, permetrà redefinir els usos d’un pont vell, que també farà la funció de vial alternatiu si es talla el trànsit a la nova palanca. En aquest sentit, l’alcalde de Fontanals, Ramon Chia, ha recordat en diverses ocasions que el pont històric no va cedir ni en els aiguats del 1982. El projecte comporta una inversió de 434.000 euros que el consistori aporta via Pla Únic d’Obres i Serveis, amb 250.000 euros, i una ajuda de la Diputació de Girona de 100.000 euros.