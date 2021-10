La Seu d'Urgell ha acollit aquest dilluns la trobada anual del col·lectiu de Cuineres i Cuiners Slow Food Km0, en un moment en què aquest moviment té cada cop més presència i reconeixement. Ara per ara, més d'una cinquantena de restaurants d'arreu de Catalunya hi estan acreditats pel fet d'utilitzar productes de qualitat, proximitat i de comerç just. També hi ha disset menjadors escolars que compleixen aquests criteris i, en aquest cas, l'objectiu passa també per sensibilitzar als infants com a futurs consumidors. La jornada d'enguany es va dur a terme en format virtual el mes de març passat, però s'ha volgut organitzar-ne una altra de presencial en la qual, a més, s'ha aprofitat per fer un petit homenatge a la transhumància.