Després d’unes setmanes de debat intern sobre les opcions de convocar-la o no a causa de la pandèmia, Puigcerdà ha decidit finalment organitzar la Fira del Cavall, la qual se celebrarà el cap de setmana del 6 i 7 de novembre. Els criadors de cavalls de la comarca auguren que serà una fira d’increment de vendes especialment pels cavalls de tir i criança, no els que es compren per vendre’n la carn, perquè el fet que l’any passat no es fessin fires enlloc està provocant un augment de la demanda d’aquests animals.

L’increment de la demanda prové especialment de la ramaderia valenciana, una zona on el concurs de tir és una tradició molt arrelada i, doncs, el cavall de raça pirinenc-català molt apreciat per la seva força. En les últimes setmanes els criadors de Cerdanya ja estan rebent trucades de ramaders valencians interessant-se en els exemplars que aniran a la fira. En aquest sentit, el president de l’associació de criadors cerdans, Pere Tor, ha explicat que «sembla ser que hi ha molt interès pels animals de tir, arrossegament o els poltres per criar... percebem que tenen ganes de comprar i per tant els preus es podran mantenir o fins i tot pujar una mica si hi ha més demanda;ara esperem que no hi hagi brots de l’epidèmia i es pugui fer».

Pel que fa al Concurs de dissabte al matí, se celebrarà la 50a edició, raó per la qual els ramaders no descarten organitzar alguna acció de commemoració. Si la pandèmia ho permet també es farà la fira de parades al centre.