Els empresaris de la Cerdanya també hi han dit la seva al voltant de la candidatura olímpica pels Jocs d’Hivern. Enmig d’un moviment social de base que en els últims mesos ha fet créixer a la comarca i el Pirineu l’escepticisme, i també el rebuig frontal, al projecte olímpic sobretot entre els joves i els col·lectius d’esquerres, els membres d’Empresariat Cerdanya han volgut posicionar-se públicament a favor del projecte olímpic.

La patronal que aglutina més de 135 empreses de tots els àmbits econòmics, entre les quals les de l’esquí i el turisme amb la Molina i Masella entre les de més magnitud, ha fet públic el seu interès en la celebració dels Jocs i així ho ha fet saber directament al Govern de la Generalitat. Una delegació d’Empresariat Cerdanya ha celebrat un dinar de treball amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, durant el qual li va expressar la predisposició del teixit professional de la vall a tirar endavant la candidatura i els Jocs. En paral·lel, els empresaris també van demanar a la consellera estar informats al dia de l’evolució del projecte i la voluntat de ser actors «en la definició i gestió» del projecte a Cerdanya. Segons han explicat des de la patronal que presideix Francesc Armengol, la consellera «es va comprometre a mantenir el contacte directe amb Empresariat Cerdanya, i a garantir un diàleg àgil entre Govern i territori per poder treballar la candidatura». En aquest sentit, els empresaris cerdans volen conèixer els «detalls» de la candidatura.

Sobre el moviment de rebuig al projecte olímpic que ha sorgit a la Cerdanya i el Pirineu, el president d’Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, ha argumentat que, al seu entendre, l’organització d’uns jocs olímpics ja no és el que era fa uns anys i que, en canvi, es fan sota una nova filosofia mundial basada en la sostenibilitat. Per això, Armengol considera que un esdeveniment d’aquesta magnitud a la comarca no té perquè comportar necessàriament un boom constructiu que després deixi edificis i pletes buides. El president d’EC apunta que encara cal tenir més informació.