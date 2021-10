La Setmana de la Gent Gran de la Seu ha finalitzat amb un balanç de participació de 400 persones, segons ha xifrat un Ajuntament que alhora ha qualificat de molt satisfactòria l’organització de l’esdeveniment. Segons ha informat el mateix consistori, al llarg de tota la setmana passada es van celebrar un total de 16 activitats dirigides a aquest col·lectiu. Així, les persones de més de 65 anys de la Seu van poder prendre part en diverses activitats culturals, una sortida al medi natural, un taller de ioga, conferències, concerts i tallers interactius, entre d’altres. En aquest sentit, el consistori ha remarcat que les propostes més exitoses van ser el taller de musicoteràpia, a càrrec de Pilar Planavila. En aquesta edició també hi va destacar com a novetat l’espectacle de màgia En estat pur, a càrrec del grup Set de màgia, activitat dirigida a tots els públics i en el que hi van assistir nombroses famílies urgellenques.