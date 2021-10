La finca vitivinícola de Cal Mandrat, ubicada a Montellà i Martinet, afronta la campanya de la verema d'enguany amb la perspectiva de gairebé poder doblar la seva producció i fer que aquesta superi els 2.000 quilos. En aquest punt, situat a una altitud de 1.250 metres i al límit nord del Parc Natural del Cadí-Moixeró, hi ha una hectàrea de vinya de les varietats riesling i gewürztraminer, pròpies dels països del centre d'Europa. A partir d'aquestes s'ha tret al mercat el seu primer vi blanc, del qual només s'han embotellat 1.200 ampolles. A més, fa quatre mesos que s'ha plantat una nova hectàrea de chardonnay, amb l'objectiu de poder incrementar la producció i elaborar un nou vi inspirat en els Chablis del nord de França.

L'adaptació del terreny a la vinya ha estat una de les tasques que ha requerit més esforç, segons han comentat els seus propietaris, Francesc Xavier Güell i Silvia Gaminde, que fa tot just cinc anys que van iniciar el projecte. Ara reconeixen que estan molt pendents de la meteorologia i, de fet, al seu dia ja van apostar per varietats de cicle curt amb la idea d'evitar les baixes temperatures i la neu dels mesos d'hivern. "No té res a veure amb la manera de fer vi al Penedès", explica Güell, que també destaca la bona relació i l'intercanvi de coneixements que tenen amb altres productors d'alta muntanya de la zona.

Per la seva banda, Gaminde assegura que "l'essència del paisatge" ha contribuït a produir un vi amb una acidesa equilibrada, pròpia de la varietat riesling, que, alhora, és sedós i aromàtic gràcies a l'aportació de la gewürztraminer. Aquesta primera producció que s'està comercialitzant s'ha vinificat a l'Empordà i la idea és que, d'aquí a tres o quatre anys, poder comptar amb un celler propi a la finca, o bé, participar en un projecte cooperatiu amb altres productors de la comarca.

Pel que fa a les plantacions, recentment s'ha incorporat una de chardonnay i la idea és incrementar la superfície en una nova hectàrea per arribar als 5.000 quilos anuals quan tot plegat estigui a ple rendiment. D'aquesta manera, segons Gaminde, podran complementar la producció de raïms petits i compactes que és pròpia de les varietats del centre d'Europa. Una altra de les dificultats que tenen és la d'aconseguir mà d'obra qualificada, pel fet que la Cerdanya no és encara una zona de viticultura. De fet, a la comarca hi ha plantades actualment una desena d'hectàrees, repartides als municipis de Riu de Cerdanya, Bolvir, Llívia i Montellà i Martinet.

A la finca de Cal Mandrat també hi ha cavalls ja que, de fet, la família s'havia dedicat anteriorment a la competició. El pare del Francesc Xavier la va adquirir fa uns cinquanta anys i la seva passió pel vi ha servit per reconvertir els seus usos. Tot plegat, ho han fet amb l'ajuda d'un enòleg i un enginyer agrònom i seguint les pràctiques de l'agricultura ecològica. Ara, encaren la nova campanya de la verema, que previsiblement es durà a terme durant la segona quinzena d'aquest mes d'octubre.