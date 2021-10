El Consorci Alt Urgell Cerdanya ha programat tres sessions informatives sobre la nova convocatòria d’ajudes econòmiques Leader, de les quals una es farà a l’Alt Urgell, una a la Cerdanya i una de forma telemàtica. Segons ha informat el consorci, per poder-hi assistir, s’haurà de realitzar amb inscripció prèvia. En el cas de les dues presencials es farà amb aforament reduït i places limitades. Les ajudes Leader «són subvencions a fons perdut que poden arribar fins al 40% de la inversió que realitzin les empreses i els emprenedors de negocis situats a l’àmbit territorial Leader, per diversificar les economies rurals i millorar-ne la qualitat de vida», segons han explicat responsables de l’ens. El s seus objectius són, entre d’altres, el foment d’inversions que generin activitat econòmica o a establir polítiques específiques per als joves. Les sessions es faran dimecres sis a la Seu, dimecres 13 a Puigcerdà i el 14 telemàticament.