L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell ha programat per aquest divendres dia vuit d’octubre una visita guiada per les excavacions arqueològiques del Pati de les Monges de la Seu a càrrec de l’arqueòleg Oscar Augé. La visita, que és gratuïta, s’iniciarà a les set de la tarda al mateix pati de l’edifici de les Monges. Per a poder-hi assistir cal, però, fer una inscripció prèvia a través de la pàgina web de l’Espai Ermengol. Segons han explicat des de l’IECAU, en la visita es podrà conèixer la segona fase de l’excavació en aquest jaciment situat al centre històric de la Seu, la qual va finalitzar el mes d’agost. L’actuació va permetre localitzar un tram d’uns dotze metres del basament de l’antiga muralla baix medieval.