El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha participat en l’acció Catalunya reStart Europe, impulsada per l’Agència Catalana de Turisme per donar a conèixer la destinació als mitjans de comunicació i als prescriptors de diferents mitjans procedents dels Països Baixos, Alemanya, França, el Regne Unit i Espanya. Així, una vintena de periodistes han visitat els principals destins del Pirineu com ara el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, la Val d’Aran i el Pallars Sobirà i, finalment, l’Alt Urgell i la catedral de la Seu d’Urgell.