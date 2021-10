L’informe tècnic dels serveis d’arquitectura de l’Àrea de Monuments de la Diputació de Girona sobre l’afectació d’un accident de trànsit al pont medieval de Sant Martí, que separa els termes municipals de Puigcerdà i Guils de Cerdanya, estableix que el monument no té danys estructurals. Partint d’aquesta diagnosi, l’Ajuntament de Guils ha executat un projecte d’obres dictaminat per la mateixa àrea de Monuments de la Diputació que ha permès reobrir el trànsit rodat pel pont.

Si bé en un principi el xoc del cotxe va fer pensar que el pont havia quedat seriosament malmès i tancat al trànsit sense data de reobertura, la inspecció dels serveis d’arquitectura de l’òrgan provincial va descartar l’afectació estructural. Així, després d’unes setmanes, durant el mes d’agost, amb el pas tancat pels dos costats del riu Carol, l’Ajuntament de Guils ha pogut restablir la normalitat en aquest punt clau per al trànsit quotidià entre Guils de Cerdanya i Puigcerdà.

Així, l’informe tècnic apunta que «No es considera que l’accident hagi provocat danys estructurals greus al pont» i estableix un paquet d’accions de restauració en tres àmbits: «Retirada i recollida dels dos ampits de pedra afectats, així com també de la peça esquinçada del costat dret, actualment situada sobre l’asfalt; Recull i pujada a la zona de treball de carreus cantoners i còdols de riu situats a la llera per a la seva reutilització en la restauració’ i ‘Reparació i/o reconstrucció dels murs del parapet’. L’informe fixa la utilització de còdols del mateix riu així com morter amb el color i la textura dels originals amb l’objectiu de preservar l’aspecte primitiu del pont.

El pont de Sant Martí d’Aravó salva el curs del riu Carol amb dos ulls, els arcs dels quals són del segle XIV, quan se’n va fer la reconstrucció. El pont, però, és d’origen romà, i per sobre hi passava l’antiga Strata ceretana. Al seu costat es va construir al segle X una ermita dedicada a sant Martí. Es tracta d’un equipament viari, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local, gestionat a través d’un semàfor que hi permet el pas alternatiu.