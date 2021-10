La patronal Empresariat Cerdanya s’ha posicionat a favor de la celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Pirineus l’any 2030 a la Cerdanya. L’entitat ha volgut donar la seva opinió enmig del moviment social que a la comarca s’ha aixecat en contra de la candidatura olímpica sobretot entre els joves i les entitats i partits d’esquerres pel perill que, segons alerten, suposi una nova onada de construcció desmesurada. El president d’Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, defensa una posició a favor dels Jocs, però també amb un ull posat en la conservació del territori. En aquest sentit, el cap de la patronal veu punts d’acord amb l’actual moviment del «no».

Armengol creu que als moviments que s’estan posicionant frontalment en contra dels Jocs els falta informació: «Crec que ens hem d’entendre i que han de saber més, i quan sàpiguen la nova filosofia del món sobre els Jocs creiem que potser canviaran d’opinió perquè també hi ha hagut alcaldes que han canviat d’opinió... crec que és d’hora per posicionar-se, i els comentaris que s’han fet sobre la candidatura en alguns moments són de desconeixement».

El president dels empresaris cerdans emfatitza que, segons la visió de les companyies, els Jocs poden cenyir-se a ser un esdeveniment esportiu, no urbanístic, i, en tot cas, aportar beneficis socials a la Cerdanya: «S’ha parlat de no fer un trampolí i una sèrie de coses que no es faran; actualment els Jocs Olímpics han canviat de filosofia completament, i això farà que quan la gent vegi que es tracta de competicions d’alt nivell concentrades en els mateixos dies sota el nom de Jocs Olímpics, canviarà d’opinió; però avui és d’hora encara».

Els empresaris, com els moviments socials, ambientalistes i de defensa del territori, també aposten per un control del que s’hagi de construir: «En absolut tenim temor que els Jocs suposin un boom constructiu que deixi edificis buits, no deixarem que això passi; nosaltres també vigilarem això perquè tampoc no ens interessa. Els interessos de la comarca són comuns i el boom immobiliari d’uns Jocs Olímpics d’Hivern no existeix; no ha existit enlloc... a més, si es fessin viles olímpiques ben fetes com a habitatge necessari protegit, ens pot interessar a la comarca. Això ens pot ajudar a desenvolupar-ho i, per tant, crec que hem de buscar-hi les parts positives, que n’hi ha moltes, però encara ara és aviat per entrar en un debat, nosaltres hi entrarem quan coneguem els punts concrets de la candidatura».

En aquesta línia, Francesc Armengol ha proclamat un eslògan que, al seu entendre, estableix punts d’unió amb els moviments en contra del projecte: «De la mateixa manera que les plataformes del «no» diuen que ‘de moment no’, nosaltres diem ‘de moment sí’, i a partir d’aquí haurem de veure-ho, hi estem a favor, però en volem saber més».

En aquest aspecte, els empresaris i moviments socials i polítics coincideixen, segons Armengol: «Ni diem sí a tot, ni ens agrada el rebuig a les coses sense conèixer-les de sortida; les hem de conèixer, i de moment la definició del projecte no està escrita, amb la qual cosa diem que ens agradaria un esdeveniment d’aquestes característiques, però hem d’esperar amb prudència».