L’Ajuntament de Bolvir ha executat un projecte d’obres per dotar d’il·luminació l’aparcament de l’Espai Ceretània, l’equipament cultural i turístic que mostra l’evolució històrica de la vall a partir del jaciment ibero-romà del Castellot.

Segons ha detalla el mateix consistori, l’actuació ha consistit en l’obertura d’una rasa per fer arribar el cablejat elèctric per la posterior instal·lació de quatre nous fanals, els quals il·luminen la zona del pàrquing del Museu. En aquest sentit, des de l’Ajuntament han apuntat que fins ara aquest entorn al peu del turó del Castellot quedava fosc dificultant les maniobres d’aparcament. Les llums que s’hi han instal·lat son del tipus led amb una rendibilitat màxima i un mínim consum energètic, com es habitual al municipi, ha remarcat el consistori.