La comissió bilateral entre el Govern i el Conselh d’Aran celebrada ahir a Barcelona, va coincidir que cal articular un procés deliberatiu al territori sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va assegurar que durant les pròximes setmanes i mesos es farà un treball molt intens per explicar quina és la proposta i va concretar que la consulta popular tindrà lloc el segon semestre del 2022.

La síndica d’Aran, Maria Vergés, va afegir que es tracta d’un projecte amb un «consens polític» i que la seva voluntat és tirar-lo endavant. Aquest, però, haurà de comptar amb l’aprovació dels territoris on s’han de desenvolupar. «Sempre reclamem que es doni veu al Pirineu, i aquesta pot ser una bona oportunitat», va insistir.

Segons Vilagrà, malgrat que no tenien previst el tema a l’agenda de la reunió d’ahir, les dues institucions «s’han posat al dia» sobre un assumpte que, van concidir, s’ha de tractar de «baix a dalt». La consellera va afirmar que l’objectiu del Govern passa per complir amb els acords pactats al Parlament, i que caldrà anar recollint totes les propostes que es facin arribar «des del territori».

En aquesta mateixa línia es va expressar Vergés, que va reiterar la seva «voluntat de col·laborar i participar» per fer «realitat» aquesta candidatura. Així, la síndica va recordar que en el cas concret de l’Aran ja s’ha fet una declaració institucional al ple de suport a la candidatura.

La reunió d’ahir va ser la primera des de l’inici de la pandèmia, ja que la darrera comissió bilateral entre el Govern i el Conselh Generau d’Aran va ser el febrer de 2020. En aquesta ocasió es va acordar que l’Aran rebrà 3,5 milions d’euros de la Generalitat, a partir d’unes partides que, tal com va explicar la síndica, «ja venien compromeses d’abans».

Així, 173.000 euros es destinaran al control de la fauna salvatge, 726.000 aniran destinats a despeses relacionades amb el sector de la salut, i també hi haurà una partida de 40.000 euros per protegir i promocionar la llengua aranesa. També van tractar qüestions relacionades amb l’esport, l’educació i la cultura, així com el traspàs de certes competències i funcions que s’haurà d’anar consolidant pròximament.

Vilagrà va afirmar que Govern i Conselh s’aniran trobant cada sis mesos, a partir d’unes reunions que han de servir per «aprofundir les relacions» i treballar «intensament». La representant aranesa va celebrar el «bon ambient» de treball, així com la «visió» que els va traslladar la Generalitat.

Com a repte, Vergés va insistir en la necessitat de disposar de més dotació pressupostària per poder desplegar competències en matèria de llengua i cultura araneses. També es va referir a la Llei de règim especial de la Val amb relació al règim competencial que encara manca i la qual va titllar «d’essencial». «Encara no ha arribat als nivells que hauríem desitjat tots», va lamentar.