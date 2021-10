La Seu d’Urgell llueix des d’aquest passat cap de setmana l’escultura d’homenatge al president Lluís Companys que va encarregar a l’artista cerdà Ernest Altés i que ha quedat instal·lada a la rotonda de la plaça de les Monges. Es tracta d’un gran bloc de pedra extret de la pedrera de la Guàrdia d’Ares, el qual s’ha triat tant per la seva tonalitat roja, que simbolitza les quatre barres de la bandera catalana, com per la pertinença a l’Alt Urgell i la proximitat de la beta a la Seu. L’escultura s’acompanya d’una placa situada a la vorera, just davant de la rotonda, on l’escultor hi ressalta la defensa dels ideals socials i polítics de Companys que el van portar fins a 16 ocasions a la presó i finalment a la mort. L’alcalde, Francesc Viaplana, ha remarcat que l’acció es tracta d’un «acte de justícia».