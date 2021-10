L’equip de govern municipal de la Seu d’Urgell ha fet un bon balanç de la nova edició de la Fira de Sant Ermengol, la qual «ha superat totes les expectatives», segons ha remarcat. Així, des de l’Ajuntament han apuntat que «expositors, marxants, institucions, veïns i visitants han gaudit plenament del retorn a l’activitat presencial del principal esdeveniment anual de la capital de l’Alt Urgell, que ha tingut novament com a principal reclam la Fira de Formatges Artesans del Pirineu». En aquest sentit, la tinent d’alcalde de Fires i Mercats del consistori urgellenc, Mireia Font, s’ha mostrat molt satisfeta de l’alta afluència de visitants registrada en tots els recintes, situats entre el centre històric i l’entorn de l’avinguda del Camí Ral de Cerdanya. Font ha recordat que aquesta «ha estat una edició complicada de preparar a tots els nivells, per tots els protocols que hi havia a causa de la pandèmia, i es va apostar per un model que ha superat les previsions i que ha aplegat moltíssima gent». Pel que fa a la Fira de formatges artesans del Pirineu, un dels grans esquers del certamen, ha funcionat especialment be la nova ubicació al carrer. Amb tot, l’Ajuntament no preveu ara mantenir-la per no condicionar-la a la meteorologia.