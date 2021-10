Els diputats del Parlament en nom de la CUP Pau Juvillà i Dani Cornellà i el regidor de la Seu d’Urgell Bernat Lavaquiol, s’han reunit amb el rector de la Universitat de Lleida amb l’objectiu de seguir treballant perquè el Centre de Recerca de la Llet i el Formatge sigui una realitat el més aviat possible. Segons ha informat la formació anticapitalista, el seu repte és que aquesta iniciativa sigui «totalment pública», amb la qual cosa ha anunciat que s’ha convidat a participar a la taula de treball del Centre a Agrotecnio, la UdL, l’IRTA, a l’Associació de pastors i pastores dels Països Catalans, i a l’exdirector del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya Jose Antonio Bonet. Des de la CUP també han denunciat «els problemes d’infrafinançament que té la recerca pública i que aquests centres queden concentrats a l’àrea metropolitana, en comptes d’estar distribuïts pel territori, tal i com reclamen». Davant d’aquest escenari, la CUP insta el Govern a apostar «per la recerca agroalimentària, on Catalunya pot esdevenir pionera» i proposa que el Centre de Recerca i de Desenvolupament de la Llet i el Formatge sigui un organisme 100% públic, situat al Pirineu per generar-hi dinamisme econòmic.