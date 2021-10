Air Nostrum, companyia aèria franquícia d'Ibèria per a vols regionals, ha guanyat tel concurs convocat pel govern d'Andorra per a la posada en marxa i operació de la ruta que uneix els aeroports d'Andorra – La Seu d'Urgell i Madrid. Hi haurà dos freqüències setmanals i s'avança al 17 de desembre l'inici de les operacions. Els bitllets sortiran a la venda els pròxims dies a un preu de 59 euros.

El president d'Air Nostrum, Carlos Bertomeu, ha mostrat la seva satisfacció per l'adjudicació de la ruta que preveu desenvolupar la connectivitat entre el Principat andorrà i incloure'l als destins d'Iberia així com amb l'aliança Oneworld. Això suposarà una connexió amb més de 80 destins estatals, europeus i intercontinentals.

El ministre de Presidència del govern andorrà, Jordi Gallardo, ha destacat la importància d'aquesta adjudicació pel principat, ja que es tracta d'una "vella aspiració" per connectar a través de l'aire el país dels Pirineus amb la resta de ciutats de l'Estat, Europa i el món. Els vols seran els divendres i els diumenges amb l'objectiu d'afavorir les escapades de cap de setmana i estades més prolongades. La sortida es farà des de Madrid a dos quarts de tres de la tarda el divendres i des d'Andorra a les 16:50 del diumenge. La companyia no descarta oferir uns horaris de tarda – nit que facilitin el fet de poder aprofitar més les hores de dia quan les condicions de l'aeroport així ho permetin. El model d'avió que es farà servir serà un ATR 72-600, de 72 places i els bitllets dels vols sortiran a la venda els pròxims dies des de 59 euros per trajecte, tot inclòs, per a viatges d'anada i tornada. Tot i que el conveni establia l'inici dels vols a partir del 10 de gener. Air Nostrum s'ha avançat amb motiu de les Festes de Nadal i s'inaugurarà la ruta el divendres 17 de desembre.