Air Nostrum, la filial regional d'Iberia, ha posat a la venda aquest divendres els bitllets de la nova ruta que unirà els aeroports d'Andorra - La Seu d'Urgell i Madrid. El preu del primer vol que la companyia aixecarà a la infraestructura pirinenca és de 50 euros. Aquest sortirà el divendres 17 de desembre a les 16.50 hores en direcció a la capital espanyola.

Mentre, a la primera tornada, el diumenge 19 a les 14.30 hores, el cost és de 69 euros. Air Nostrum ha estat l'adjudicatària del concurs fet pel govern andorrà per impulsar noves rutes a l'aeroport. Per tal d'assegurar la viabilitat econòmica del primer any d'explotació, l'executiu del Principat aportarà un màxim de 630.000 euros en funció de l'ocupació dels més de 200 vols previstos.

En el cas d'adquirir els bitllets amb sortida i tornada a Madrid, el preu de l'anada és de 69 euros i de 50 la tornada. El concurs estipula que la companyia oferirà, com a mínim, vols amb avions d'almenys 48 places dues vegades per setmana fins al desembre del 2022. A més, en dies excepcionals s'acomodarà l'operativa a la demanda, com és el cas de la nit de Nadal en què la ruta es farà el dijous 23 de desembre en lloc del dia 24. La voluntat és que després d'aquesta primera línia regular a la capital espanyola, les pròximes destinacions siguin les de París i Lisboa.

Des de la companyia, a través d'un comunicat, han dit que ja s'han registrat les primeres reserves pels dies d'operacions que coincideixen amb el període de les festes de Nadal i de Cap d'Any. A més, han explicat que la posada en marxa d'aquesta nova ruta permet la connexió de la infraestructura pirinenca amb 81 aeroports més. Per exemple, han detallat que es pot enllaçar amb Palma de Mallorca per un preu que va des dels 80 euros per trajecte; amb Lisboa, Málaga o Vigo a partir de 90; Gran Canaria i Roma des de 100 euros; o Buenos Aires a partir de 675 euros l'anada i la tornada.