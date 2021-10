Veïns dels pobles de Talltendre i Ordèn s’han constituït com a nova associació veïnal per coordinar-se davant de possibles projectes urbanístics i per iniciar la tramitació per guanyar autonomia esdevenint Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Bellver de Cerdanya, municipi al qual pertanyen ara els dos nuclis agregats.

La nova associació de veïns, Salvem la Solana, ha arrencat amb força amb 26 membres que estan al corrent de pagament de la quota i reunions en les quals han estat fins a 36 participants, de pobles en els quals viuen de manera permanent cinc persones, en el cas de Talltendre, i quatre, en el d’Ordèn. Al primer poble hi ha dotze cases abandonades o en runes, segons les dades de l’associació. El moviment veïnal s’ha constituït seguint el model de Salvem Éller, el qual des del mateix terme municipal ha lluitat en contra la possible construcció d’una urbanització que triplicaria les cases del nucli. Un dels impulsors de Salvem la Solana, Artur Valverde, ha explicat que «estem reunint tota la informació necessària per saber la solvència de la nova entitat municipal descentralitzada, que és el primer que hem de fer segons ens han dit els nostres assessors. És una tasca lenta però l’anirem fent». Valverde, que defensa l’aprofitament de les cases que hi ha abans que construir-ne de noves, ha argumentat que «als dos pobles hi ha necessitats bàsiques, com ara que la llevaneu hi passi a primera hora per poder portar els nens a l’escola de Bellver, i ara veiem que l’Ajuntament no ens fa cas, de manera que vam veure que una mesura de força seria constituir-nos com a EMD». Valverde ha apuntat que «estem una mica decebuts amb l’Ajuntament perquè els demanem coses i no ens tenen en compte; fa dos mesos que hem estat intentant posar-nos-hi en contacte i tan sols tenim el recurs de la instància genèrica».

Per la seva part, l’alcalde de Bellver, Xavier Porta, ha considerat que ara per ara aquesta possibilitat no està sobre la taula del seu equip de govern. La petició de creació de la nova EMD l’ha d’articular l’Ajuntament.