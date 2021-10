La comunitat escolar de les vedrunes de Puigcerdà, conjuntament amb institucions i veïns de la Cerdanya, han dedicat un homenatge a les últimes monges de la congregació que han marxat del centre. La família vedruna va homenatjar el divendres dia 15 les tres religioses i, per extensió, una comunitat que ha estat 167 anys a la Cerdanya, segons ha remarcat l’Ajuntament de Puigcerdà. Actualment, les tres germanes que quedaven a l’escola han anat a altres comunitats, com ara Berga i Caldes. D’aquesta manera, l’escola vedruna ja no hi tindrà més religioses. Amb tot, el centre continuarà fidel a la línia de la comunitat vedruna. En l’acte hi van intervenir professors, exlumnes, treballadors, la directora, monges, el bisbe Joan-Enric Vives i també l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira.