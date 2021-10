La Seu ha programat una sessió de cinema esportiu amb xerrada sobre escalada. L’Ajuntament ha anunciat la celebració el dia onze de novembre, a partir de dos quarts de set de la tarda als Cinemes Guiu, de la projecció del documental Valhalla-Cel de Roca.

L’acte inclourà un col·loqui posterior al qual assistirà el protagonista del reportatge, el reconegut escalador Edu Marín. Segons ha explicat el mateix consistori, al documental Edu Marín, acompanyat pel seu pare i el seu germà, obre una de les vies de sostre més dures del món a la vall de Getu, a la Xina. La projecció ha estat coorganitzada per la marca de sales d’escalada Climbat amb INEFC Pirineus i l’Ajuntament de la Seu. La projecció serà oberta a tothom però per assistir-hi cal fer inscripció prèvia. Des del consistori han remarcat que l’import del preu de l’entrada, que és de 3 euros, anirà destinat a la Fundació Vicente Ferrer.