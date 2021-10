El projecte Donem vida al bosc que promou la Fundació Privada Integra Pirineus que fomenta la inserció sociolaboral a través de la gestió forestal ha rebut un dels premis a la innovació que atorga a nivell estatal la Fundació la Caixa. El projecte Donem vida al bosc es dirigeix a persones en situació de risc d’exclusió social, discapacitat o amb problemes de salut mental, les quals participen en tasques de regeneració de zones forestals en estat d’abandonament. Els participants retiren branques d’arbres tallats i les trituren per a la creació de biomassa per a les calderes del territori. El premi atorgat per la Fundació La Caixa a la Fundació Privada Integra Pirineus inclou una dotació de 15.000 euros.