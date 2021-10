Una canonada foradada ha originat una inundació d'aigua al parc de la Boixadera de La Seu d'Urgell durant la matinada d'aquest dijous. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís per part de la Policia Local a les 00.44 hores i hi han enviat una dotació. El mateix cos ha tallat l'aigua i ha balisat la zona. Fins a l'indret, s'hi ha desplaçat la companyia d'aigua responsable de la zona per fer-se càrrec de la reparació.