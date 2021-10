El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha iniciat el procés per presentar la candidatura per a l’obtenció de la Carta Europea de Turisme Sostenible l’any que ve. Aquest segell que distingeix els destins respectuosos amb el medi natural hauria de possibilitar les comarques de la Cerdanya, el Berguedà i l’Alt Urgell obrir una nova via de dinamització econòmica a través de l’espai protegit.

Segons han anunciat els responsables de la gestió del mateix Parc, el protocol s’ha activat davant la proposta plantejada en la sessió informativa en línia sobre la CETS del mes de setembre. En aquesta trobada es va acordar per unanimitat iniciar el procés participatiu per l’adhesió del Parc del Cadí-Moixeró a la Carta, un reconeixement que atorga la Federació Europarc. Es tracta d’una iniciativa que reuneix espais naturals protegits de fins a 38 països europeus, al gestors i agents del territori dels quals orienta per definir les seves estratègies de desenvolupament de manera conjunta i participada. L’afectació de la CETS se centra no tan sols en els límits del parc sinó que també a les seves zones d’influència.

Així, recentment s’ha reunit per primera vegada el Grup de Treball de la CETS Cadí-Moixeró amb l’horitzó posat en el 2022 com a any de consecució d’aquest segell de qualitat. El Grup de Treball es defineix com «el grup tècnic motor que pilotarà la candidatura de la Carta», mentre que el Fòrum Permanent es concep com a «espai obert de participació», segons han explicat els responsables del projecte. El Parc ha avançat que preveu convocar el Fòrum Permanent a finals de novembre o principis de desembre per aprovar l’àmbit territorial definitiu d’actuació de la CETS i començar a treballar en la Diagnosi. En aquest sentit, els gestors de l’espai protegit han fet una crida a la participació per definir l’Estratègia i Programa d’Actuacions dels pròxims cinc anys.

La inclusió a la Carta Europea de Turisme Sostenible permetrà el Parc Natural del Cadí, i alhora a les empreses i ens que hi treballen, entrar també a la Xarxa de Destinacions Sostenibles del continent.