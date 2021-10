Aeroports de Catalunya ha obert el concurs de licitació de les obres d'abalisament de la pista de l'Aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell, que es preveu que finalitzin l'estiu de 2022. Amb aquesta actuació, que surt amb un pressupost de 526.000 euros, es completen les inversions previstes per aquesta infraestructura.

El termini d'execució dels treballs és de sis mesos des de l'adjudicació del contracte. Les obres consisteixen en la instal·lació de llums d'eix, extrem i llindar de pista, a més, de la il·luminació dels panells de senyalització vertical i les llums d'obstacle de la mànega de vent de les dues capçaleres. Amb tot plegat es vol aconseguir l'habilitació de la infraestructura pirinenca per a operacions visuals nocturnes.

L'execució d'aquestes obres no afectarà l'operativa de la infraestructura, que mantindrà l'horari habitual. Addicionalment, també es liciten els treballs d'enllumenat de les plataformes dels dos aeroports gestionats per Aeroports de Catalunya (Lleida-Alguaire i Andorra-La Seu) per un import total de 440.000 euros.

D'aquesta manera, el Govern dona compliment al conveni signat amb Andorra que indica que l'executiu català millorarà les condicions operatives de la infraestructura, mentre que el del Principat s'ocuparà de la comercialització. Pel que fa a la promoció, el govern d'Andorra ja ha adjudicat a la companyia Air Nostrum l'operació dels vols regulars a Madrid, els quals començaran a funcionar el dia 17 de desembre, amb operacions els divendres i diumenges.