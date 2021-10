El Grup de Recerca de Cerdanya i l’Arxiu Comarcal de Cerdanya i el Consell Comarcal han programat per aquesta tardor el cicle «Explica’m una història» que aquest any la pandèmia va impedir celebrar el mes de febrer. En aquesta edició, el cicle començarà el dia cinc de novembre amb sessions que es faran els divendres a les vuit del vespre a la sala Sebastià Bosom de l’Arxiu Comarcal. Les quatre conferències programades són «El serrat del Castellar (Fontanals de Cerdanya). Descobrint un nou poblat ibèric a la Cerdanya», de l’arqueòleg i professor associat de la UAB Joan Oller; «Anar al mercat a Puigcerdà: l’empremta del Llibre del Mostassà al segle XV», a càrrec del professor de secundària, investigador medievalista de la UB Marc Puerta, el divendres dia 12; «Castell de Llívia, la recerca continua. Noves dades per la història de la Cerdanya», a càrrec de l’arqueòleg, director de les excavacions arqueològiques al Castell de Llívia, Eduard Sànchez, el divendres 19; i «Cerdans i alt-urgellencs als camps nazis», amb els historiadors Marc Bernadas i Pau Chica, el divendres dia 26 de novembre. Des de l’organització han explicat que el cicle «Explica’m una història» el qual arriba a la sisena edició, «té la voluntat de difondre la història i el patrimoni de la nostra comarca de forma distesa i accessible per a tots els públics». En els seus cinc anys d’edicions, aquest cicle ha esdevingut una de les referències del calendari d’activitats culturals de Puigcerdà i la Cerdanya.